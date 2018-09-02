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Полиция задержала подозреваемого в убийстве академика из Николаева

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Задержан подозреваемый в убийстве ученого в Николаеве
Задержан подозреваемый в убийстве ученого в Николаеве / mk.npu.gov.ua

Правоохранители задержали мужчину 2 сентября. Подозреваемым оказался 25-летний житель Николаевского района.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

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Ранее 24 Канал сообщал, что в Николаеве нашли мертвым профессора местного Национального университета имени Сухомлинского, известного на всю Украину академика и исследователя Голодомора – Николая Шитюка. Мужчину нашли с ножом в спине.

Отмечается, что полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе провели мониторинг большого количества видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство. Именно это и помогло выявить личность злоумышленника.

Жителя Николаевского района полицейские задержали на остановке общественного транспорта, когда тот собирался ехать в город.

Сейчас 25-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По его словам, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссору на почве личных взаимоотношений,
– говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что злоумышленник забрал ряд вещей потерпевшего.

Правоохранителям удалось изъять орудие убийства – нож, который направлен на экспертизу.

Следственным отделением Центрального отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство", санкция которой предусматривается наказание от лишения свободы на срок до пятнадцати лет вплоть до пожизненного заключения.

Кто такой Николай Шитюк?Это академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Был одним из самых известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года. Постоянно принимал участие в международных, всеукраинских, региональных научных и научно-практических конференциях. За свою жизнь написал более 200 научных работ, опубликованных как в Украине, так и за рубежом. Был отмечен такими наградами: Орден "За заслуги" 3-й степени, лауреат премии имени Николая Аркаса, Орден святого равноапостольного князя Владимира Великого 3-й степени, нагрудный знак "Отличник образования Украины".

С 1993 года Шитюк работал в Николаеве на должностях доцента, заведующего кафедрой, профессора и декана факультета. В феврале 2004 года стал директором Николаевского учебно-научного института Одесского национального университета имени Мечникова, одновременно был еще и заведующим кафедрой политологии. С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Николаева Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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