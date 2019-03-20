Полиция застрелила двух россиян на Бали: видео
Двое россиян ограбили обменный пункт на острове Бали в Индонезии. В результате перестрелки полиция убила обоих.
Утром 19 марта на юге острова Бали, в курортном месте Кута, произошло вооруженное ограбление обменного пункта, сообщают российские СМИ.
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Через несколько часов после ограбления полиция нашла семерых подозреваемых в пансионате в селении Джимбаран. Четырем удалось скрыться на автомобиле. Трое других вступили в перестрелку с полицией. Один из подозреваемых арестован, а еще двое были убиты.
Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта граждане России,
– сообщает посольство России в Джакарте
Смотрите видео с места убийства двух граждан России на Бали: