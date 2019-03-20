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      Полиция застрелила двух россиян на Бали: видео

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Двое россиян ограбили обменный пункт на острове Бали в Индонезии. В результате перестрелки полиция убила обоих.

      Утром 19 марта на юге острова Бали, в курортном месте Кута, произошло вооруженное ограбление обменного пункта, сообщают российские СМИ.

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      Через несколько часов после ограбления полиция нашла семерых подозреваемых в пансионате в селении Джимбаран. Четырем удалось скрыться на автомобиле. Трое других вступили в перестрелку с полицией. Один из подозреваемых арестован, а еще двое были убиты.

      Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта граждане России,
      – сообщает посольство России в Джакарте

      Смотрите видео с места убийства двух граждан России на Бали:

       

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      Теги: Новости России Криминальные новости Жертвы Индонезия Полиция
      Источник: 24 Канал
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