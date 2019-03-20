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      Поліція застрелила двох росіян на Балі: відео

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Двоє росіян пограбували обмінний пункт на острові Балі в Індонезії. Унаслідок перестрілки поліція вбила обох.

      Вранці 19 березня на півдні острова Балі, у курортному місці Кута, відбулося збройне пограбування обмінного пункту, повідомляють російські ЗМІ.

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      Через кілька годин після пограбування поліція знайшла сімох підозрюваних у пансіонаті в селищі Джимбаран. Чотирьом вдалося втекти на авто. Троє інших вступили в перестрілку з поліцією. Одного з підозрюваних заарештували, а ще двоє були вбиті.

      Поліція острова Балі стверджує, що двоє вбитих і один затриманий підозрюваний у пограбуванні обмінного пункту громадяни Росії,
      – повідомляє посольство Росії в Джакарті

      Дивіться відео з місця вбивства двох громадян Росії на Балі:

       

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      Теги: Новини Росії Поліція Індонезія Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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