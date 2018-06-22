Полиция завершила создание спецподразделений полиции КОРД по всей Украине

В пятницу, 22 июня, в Украине Национальная полиция полностью завершила создание спецподразделений полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия".

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции.

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Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые прошли нелегкие испытания и составили трудный экзамен. Эти полицейские получат сертификаты и будут назначены в отделы для проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в Черкасской и Тернопольской областях.



Вячеслав Аброськин

Этот выпуск полностью завершает стопроцентное формирование территориальных подразделений КОРД.



Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских



Аброськин также поблагодарил партнеров из США за вклад в развитие подразделения КОРД. В частности за предоставленную техническую и методическую помощь.



Специальный агент по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Мэтью Торесон отметил, что посольство США в Украине и в дальнейшем будет поддерживать развитие спецподразделения КОРД.



Мэтью Торесон



США в Украине в дальнейшем будет поддерживать развитие КОРД

Какое основное назначение КОРД?Подразделение Национальной полиции КОРД создано для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых превышает возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Начал действовать в марте 2016 года. В случае необходимости спецназовцы КОРД могут участвовать в спецоперациях по обезвреживанию опасных преступников, освобождению заложников и осуществлению силовой поддержки других подразделений полиции, а также принимать участие в антитеррористических операциях под эгидой СБУ.