20:02
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
28°C 14°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Полиция завершила создание спецподразделений полиции КОРД по всей Украине

49 Читати новину українською
Спецподразделений полиции КОРД
Спецподразделений полиции КОРД / Нацполиция

В пятницу, 22 июня, в Украине Национальная полиция полностью завершила создание спецподразделений полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия".

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции.

Читайте также: Судья Мариупольского суда заявила о прослушивании в своем кабинете

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые прошли нелегкие испытания и составили трудный экзамен. Эти полицейские получат сертификаты и будут назначены в отделы для проведения специальных полицейских операций в управлениях КОРД в Черкасской и Тернопольской областях.

КОРД
Вячеслав Аброськин

Этот выпуск полностью завершает стопроцентное формирование территориальных подразделений КОРД.

КОРД
Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских

Аброськин также поблагодарил партнеров из США за вклад в развитие подразделения КОРД. В частности за предоставленную техническую и методическую помощь.

Специальный агент по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Мэтью Торесон отметил, что посольство США в Украине и в дальнейшем будет поддерживать развитие спецподразделения КОРД.

КОРД
Мэтью Торесон


США в Украине в дальнейшем будет поддерживать развитие КОРД

Какое основное назначение КОРД?Подразделение Национальной полиции КОРД создано для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых превышает возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений. Начал действовать в марте 2016 года. В случае необходимости спецназовцы КОРД могут участвовать в спецоперациях по обезвреживанию опасных преступников, освобождению заложников и осуществлению силовой поддержки других подразделений полиции, а также принимать участие в антитеррористических операциях под эгидой СБУ.

Теги: Новости Украины Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сегодня, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 318
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сегодня, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 836
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сегодня, 16:00 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 456
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сегодня, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 1400
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук