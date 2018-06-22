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Поліція завершила створення спецпідрозділів поліції КОРД у всій Україні

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Спецпідрозділів поліції КОРД
Спецпідрозділів поліції КОРД / Нацполіція

У п'ятниця, 22 червня, в Україні Національна поліція повністю завершила створення спецпідрозділів поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії".

Про це інформує прес-центр Нацполіції.

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Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін зазначив, що сьогодні відбувся чотирнадцятий випуск поліцейських, які пройшли нелегкі випробування та склали важкий іспит. Ці поліцейські отримають сертифікати та будуть призначені у відділи для проведення спеціальних поліцейських операцій в управліннях КОРД в Черкаській та Тернопільській областях.

КОРД
В'ячеслав Аброськін

Цей випуск повністю завершує стовідсоткове формування територіальних підрозділів КОРД.

КОРД
Сьогодні відбувся чотирнадцятий випуск поліцейських

Аброськін також подякував партнерам зі США за вклад в розбудову підрозділу КОРД. Зокрема за надану технічну і методичну допомогу.

Спеціальний агент з правоохоронних питань Посольства США в Україні Метью Торесон наголосив, що посольство США в Україні й надалі підтримуватиме розвиток спецпідрозділу КОРД.

КОРД
Метью Торесон


США в Україні надалі підтримуватиме розвиток КОРД

Яке основне призначення спецпідрозділу КОРД?Підрозділ Національної поліції КОРД створений для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких перевищує можливості сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Розпочав діяти у березні 2016 року. В разі необхідності спецпризначенці КОРД можуть брати участь в спецопераціях зі знешкодження небезпечних злочинців, звільненню заручників і здійсненні силової підтримки інших підрозділів поліції, а також брати участь в антитерористичних операціях під егідою СБУ.

Теги: Новини України Поліція
Джерело: 24 Канал
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