Суддя Маріупольського суду заявила про прослуховування у своєму кабінеті

14 червня суддя Єлизавета Ікорська звернула увагу, що лампа розташована в іншому, ніж зазвичай, положенні. За словами судді, камера була зафіксована так, що в її поле зору потрапляли комп’ютер та матеріали справ на робочому столі.

Про це свідчать відповідні заяви, оприлюднені в Реєстрі повідомлень суддів про втручання в діяльність на сайті Вищої ради правосуддя, передає Українська правда.

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Жінка звернулася до Служби безпеки України, ті підтвердили її підозри. Під підвісною стелею було виявлено дріт і два предмети, за попереднім оглядом, ­мікрофон і відеокамера.

Потім працівники СБУ знайшли подібні пристрої у ще одному кабінеті судді – Павла Папаценка. Вони також з’ясували, що дріт від прослуховуючої апаратури веде до кабінету голови Жовтневого суду Наталії Кирьякової: там спецслужба виявила пристрій для прийому і передачі даних.

Всього було виявлено 4 блоки живлення, радіопередавач з антеною, 3 мікрофони, 2 відеокамери, відеореєстратор з жорстким диском, з'єднані між собою. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правової кваліфікацією за "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

Заслуговує уваги та обставина, що Жовтневий районний суд Маріуполя територіально розташований у зоні проведення Операції об'єднаних сил. У територіальній юрисдикції суду розташовані органи державної влади, зокрема регіональне управління СБУ, прокуратура Донецької області, слідчий відділ ГУ Національної поліції, – сказали у своїх заявах судді.

То ж за їхніми словами, незаконна аудіо- та відеофіксація може мати негативні наслідки, бо судді розглядають справи, які містять відомості, пов'язані з безпекою країни.

Нагадаємо, деякі додатки надсилають запити на доступ до мікрофону на вашому смартфоні. Хоча розробники й запевняють, що всі голосові команди лише обробляються на сервері та не передаються стороннім особам.