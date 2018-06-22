Судья Мариупольского суда заявила о прослушивании в своем кабинете

14 июня судья Елизавета Икорская обратила внимание, что лампа расположена в ином, чем обычно, положении. По словам судьи, камера была зафиксирована так, что в ее поле зрения попадали компьютер и материалы дел на рабочем столе.

Об этом свидетельствуют соответствующие заявления, обнародованные в Реестре сообщений судей о вмешательстве в деятельность на сайте Высшего совета правосудия, передает Украинская правда.

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Женщина обратилась в Службу безопасности Украины, те подтвердили ее подозрения. Под подвесным потолком был обнаружен провод и два предмета, по предварительному осмотру, микрофон и видеокамера.

Затем сотрудники СБУ обнаружили подобные устройства в еще одном кабинете судьи – Павла Папаценко. Они также выяснили, что провод от прослушивающей аппаратуры ведет к кабинету председателя Октябрьского суда Натальи Кирьяковой: там спецслужба обнаружила устройство для приема и передачи данных.

Всего было выявлено 4 блока питания, радиопередатчик с антенной, 3 микрофона, 2 видеокамеры, видеорегистратор с жестким диском, соединены между собой. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией за "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

Заслуживает внимания то обстоятельство, что Жовтневый районный суд Мариуполя территориально расположен в зоне проведения Операции объединенных сил. В территориальной юрисдикции суда расположены органы государственной власти, в частности региональное управление СБУ, прокуратура Донецкой области, следственный отдел ГУ Национальной полиции, – сказали в своих заявлениях судьи.

Так по их словам, незаконная аудио - и видеофиксация может иметь негативные последствия, так как судьи рассматривают дела, которые содержат сведения, связанные с безопасностью страны.

Напомним, некоторые приложения присылают запросы на доступ к микрофону на вашем смартфоне. Хотя разработчики и уверяют, что все голосовые команды обрабатываются на сервере и не передаются сторонним лицам.