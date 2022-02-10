Об этом сообщили в ежедневном отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В общей сложности наблюдатели зафиксировали 102 танка.

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Где обнаружили танки боевиков:

на полигонах в Покровке – 36 километров восточнее Донецка,

в Круглике – 31 километр юго-западнее Луганска,

в Терновом.

Возле Тернового 7 февраля беспилотник наблюдателей обнаружил 49 танков: Т-72 – 39 единиц, Т-64 – 10 единиц. Более того, на этом полигоне разместили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 миллиметра) и 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 миллиметра), размещенных с нарушением линий отвода.

Танки были обнаружены во время воздушного наблюдения

5 февраля во время воздушного наблюдения было обнаружено 17 танков на полигоне вблизи Покровки, там также было 17 боевых бронированных машин. В этот же день наблюдатели зафиксировали 27 танков на полигоне возле Круглика и 9 – на полигоне вблизи Тернового.

Какое вооружение разместили с нарушениями / Скриншот из отчета ОБСЕ

Ранее наблюдатели сообщали о "Градах" и гаубицах боевиков

Отметим, что в предварительных отчетах наблюдатели сообщили, что за линиями отвода – 22 реактивные системы залпового огня. Речь идет об оккупированных территориях Луганщины.

Какую технику оккупанты тоже размещали с нарушениями:

61 танк, 20 гаубиц и 6 противотанковых пушек на полигонах возле Мирного и Круглика,

1 боевую бронированную машину возле жилого квартала в оккупированной Авдеевке.

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Стоит увидеть, как украинские военные проводят противотанковые учения: