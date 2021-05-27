По словам технического руководителя испытаний, пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21.
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Испытания нового украинского снаряда
В Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" успешно провели испытательные пуски украинских снарядов калибра 122 миллиметра "Тайфун-1" для реактивной системы залпового огня "Град".
Опытные образцы этого вооружения разработало предприятие "КБ "Южное" имени Янгеля" (Днепр) на выполнение договора с Минобороны.
Для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов во время их полета использовали наземный мобильный измерительный пункт, который также создало предприятие.
Кто принимал участие в изготовлении снаряда
Изготовление реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.
В частности, в процессе участвовали:
- Павлоградский механический завод,
- предприятия "ПО "Южный машиностроительный завод",
- "НПО "Павлоградский химический завод",
- "НПК "Фотоприбор",
- "ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов".
На полигоне успешно испытали новейший украинский снаряд / Фото АрмияInform