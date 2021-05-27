За словами технічного керівника випробувань, пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21.

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Випробування нового українського снаряда

На Миколаївщині на полігоні "Широкий Лан" успішно провели випробувальні пуски українських снарядів калібру 122 міліметри "Тайфун-1" для реактивної системи залпового вогню "Град".

Дослідні зразки цього озброєння розробило підприємство "КБ" Південне" імені Янгеля" (Дніпро) на виконання договору з Міноборони.

Для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів під час їхнього польоту використали наземний мобільний вимірювальний пункт, який також створило це підприємство.

Хто брав участь у виготовленні снаряда

Виготовлення реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств українського обороно-промислового комплексу.

Зокрема, у процесі брали участь

  • Павлоградський механічний завод,
  • підприємства "ВО "Південний машинобудівний завод",
  • "НВО "Павлоградський хімічний завод",
  • "НВК "Фотоприлад",
  • "ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів".


На полігоні успішно випробували новітній український снаряд / Фото АрміяInform