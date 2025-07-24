Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующий законопроект на сайте парламента. Работников Национального антикоррупционного бюро, которые имеют доступ к государственной тайне, обяжут проходить полиграф.

Читайте также Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о НАБУ

Полиграф для антикоррупционеров

Соответствующее требование содержит новый законопроект, который уже согласован главой государства.

Согласно тексту, обнародованным в Раде, сотрудники НАБУ должны будут пройти детектор лжи в течение шести месяцев после вступления закона в силу. Проверку будет организовывать Служба безопасности Украины. В дальнейшем такая процедура будет проводиться каждые два года.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414, которым существенно ограничена независимость НАБУ и САП. За документ проголосовали 263 депутата. Это вызвало волну протестов в Киеве, Львове, Днепре и других городах.

К тому же протестующие привлекали домашних любимцев, некоторые из которых также имели плакаты, выражающие их "мысли".