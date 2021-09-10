Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он отметил, что хотя украинцев и убеждают в увеличении цены на газ в Европе в несколько раз, но это нужно лишь для того, чтобы обосновывать продажу газа промышленности за 17, 19, а может даже и 20 гривен за куб.

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"Никакого значения наличие или отсутствие газа в подземных газовых хранилищах нет. Это, кстати, касается не только Украины, но и Европы, где хранилища газа не нужны для того, чтобы обеспечивать потребление в отопительный сезон", – сказал Рябцев.

Для физических лиц цена не изменится

Эксперт по энергетике подчеркнул, что наличие или отсутствие ресурса в газовых хранилищах не влияет на цену газа в Украину, потому что для домохозяйств стоимость газа фиксирована. То есть платим по так называемому летнему тарифу, а для промышленности цена газа привязана к котировкам на европейских газовых хабах, которые в "Нафтогазе" называют рыночной цене на газ.

"Вполне понятно, что это выгодно для "Нафтогаза" Украины в вопросе получения прибыли. Только тогда можно реализовывать газ внутренней добычи с привязкой к спекулятивным газовым котировкам. То есть по 17 – 19 гривен за кубометр. Поэтому здесь все заключается в очень интересной политической и финансовой игре", – объяснил Рябцев.

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Влияние будет на промышленность

Если говорится о промышленности, то такая привязка, как рассказал эксперт, губительна. Особенно для предприятий, использующих газ в качестве сырья. Речь, в основном, о химических предприятиях.

Можно увидеть, насколько сократились объемы экспорта украинской химической продукции, насколько сократились объемы продаж от этой продукции за рубежом,

– сказал Рябцев.

Он отметил, что если ничего не менять, то с прибылью останется только "Нафтогаз".

"Нафтогаз" будет получать эту прибыль, а все остальные будут в долгах и сокращать производства, если речь о субъектах хозяйствования", – подытожил Рябцев.

Геннадий Рябцев о рынке газа в Украине: смотрите видео

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