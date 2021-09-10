Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Він зазначив, що хоч українців й переконують у збільшенні ціни на газ в Європі у декілька разів, але це потрібно лиш для того, щоб обґрунтовувати продаж газу промисловостям за 17, 19, а може навіть і 20 гривень за куб.

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"Ніякого значення наявність чи відсутність газу у підземних газових сховищах немає. Це, до речі, стосується не лише України, а і Європи, де сховища газу не потрібні для того, щоб забезпечувати споживання в опалювальний сезон", – сказав Рябцев.

Для фізичних осіб ціна не зміниться

Експерт з енергетики наголосив, що наявність чи відсутність ресурсу в газових сховищах не впливає на ціну газу в Україні, тому що для домогосподарств вартість газу є фіксованою. Тобто платимо за так званим річним тарифом, а для промисловості ціна газу прив'язана до котирувань на європейських газових хабах, які в "Нафтогазі" називають ринковою ціною на газ.

"Цілком зрозуміло, що це вигідно для "Нафтогазу" України у питанні отримання прибутку. Тільки тоді можна реалізовувати газ внутрішнього видобутку з прив'язкою до спекулятивних газових котирувань. Тобто по 17 – 19 гривень за кубометр. Тому тут все полягає в дуже цікавій політичній та фінансовій грі", – пояснив Рябцев.

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Який вплив буде на промисловість

Якщо мовиться про промисловість, то така прив'язка, як розповів експерт, є згубною. Особливо для підприємств, які використовують газ як сировину. Мовиться, в основному, про хімічні підприємства.

Можна побачити, наскільки скоротилися обсяги експорту української хімічної продукції, наскільки скоротилися обсяги продажу від цієї продукції за кордоном,

– сказав Рябцев.

Він зазначив, що якщо нічого не змінювати, то з прибутком залишиться лише "Нафтогаз".

"Нафтогаз" отримуватиме цей прибуток, а всі інші будуть в боргах і скорочуватимуть виробництва, якщо мовиться про суб'єкти господарювання", – підсумував Рябцев.

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