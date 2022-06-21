Почему на самом деле Додона посадили под арест, какого подхода к решению проблемы Приднестровья хочет от Молдовы Румыния и что не так с законом, позволяющим вводить на молдавскую территорию иностранные войска – эксклюзивно сайту 24 канала при содействии Фонда гражданской дипломатии рассказал кандидат исторических наук, политический аналитик Руслан Шевченко (Кишинев, Молдова).

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Дело Додона

Ситуация вокруг Игоря Додона и уголовное разбирательство. С какой целью это организовано?

Скорее всего, на Санду было оказано давление со стороны Евросоюза и США для того, чтобы зачистить политическую арену от становящихся в условиях постепенного российского наступления на Донбассе все более активными молдавскими левыми, способными организовать под руководством Додона серьезные внутриполитические потрясения, так как ПСРМ сохраняет влияние на примерно 1/3 молдавского электората, ненамного меньше, чем правящая ПДС. Но эта попытка припугнуть левых закончилась по ряду причин полным провалом, поскольку Россия не собирается так просто сдавать своих людей, несмотря на то, что к Додону есть очень много претензий.

Во-вторых, Додон, в силу своих тесных связей с российскими политиками и крупным бизнесом слишком влиятельная фигура для Санду, чтобы просто так взять и бросить его в тюрьму. Ведь Додон знает очень много о деятельности российской агентуры и ее финансовых и прочих операциях в Молдове.

Санду и ее окружение прекрасно понимают, что если они всерьез займутся делом Додона и начнут вытряхивать из него все, что он знает, это может закончиться тем, что Россия постарается организовать устранение самой Санду.

Руслан Шевченко рассказал об изменениях в Молдове / Фото предоставлено спикером

Страшилки для народа Молдовы

С чем связаны заявления Додона о том, что Санду хочет присоединить Молдову к Румынии, и насколько серьезно эту возможность / угрозу воспринимают в обществе?

Это обычные для молдавских левых глупые и безосновательные страшилки для собственного электората. Действительно, румынские политические деятели время от времени делают заявления о том, что Молдова – это исторические земли Румынии, что жители Молдовы и Румынии – один народ, у нас один язык, а потому Молдова и Румыния должны объединиться в единое государство.

Все это моментально воспринимается нашими левыми и подогревается в обществе вот уже 30 лет. Но в действительности за этими дикими выдумками не стоит ничего, кроме желания нажить себе политический капитал среди населения. В Румынии нет планов присоединения Молдовы и их никто всерьез не разрабатывает.

На Западе, о чем в Румынии прекрасно осведомлены, к этой идее отношение тоже прохладное. США и ЕС считают, что объединение может быть только в результате положительного результата соответствующих референдумов в обеих странах. Но таких референдумов в обозримом будущем не намечается, ибо нет никаких гарантий, что население такое объединение поддержит.

Поэтому Санду и ее окружение говорят о возможности объединения как об отдаленной перспективе, которая неизвестно как и когда будет реализована.

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В связи с войной в Украине у нас побывал глава румынского сената и бывший лидер социал-демократов Чолаку. Он дал нашей стране определенные гарантии и заявил, что Румыния будет щитом Молдовы, однако не уточнил, каким именно образом. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы возбудить Додона и всех наших левых, которые снова активизировали свои страшилки о том, что Румыния пытается "захватить" Молдову.

Румынам, конечно же, нужно было хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления, но, к сожалению, объяснить им это было некому. Понятно, что господин Чолаку решил показать, что он поддерживает Молдову и готов оказать нам помощь. Но выразился он при этом настолько неконкретно, что это только навредило интересам Румынии и дало дополнительную пищу российской пропаганде.

Обстановка в Приднестровье

В непризнанном Приднестровье произошла смена правительства. Усилилась истерия относительно вымышленных украинских диверсантов. Процессы внутри сепаратистского анклава остаются стабильными или что-то меняется в сторону эскалации с Украиной или Молдовой?

Видимо, им из Москвы поступает много вопросов. Как так, почему рядом в Украине все полыхает, а у вас тихо? Поэтому в Тирасполе стали искать повод, чтобы показать, что у нас тоже не все спокойно, мы тоже жертвы украинских "террористов". Разумеется, они никоим образом не хотят быть втянутыми в этот конфликт, но им нужно соответствовать запросам московских начальников.

Вот они и придумывают какие-то "теракты", которые сами разрабатывают и осуществляют. Они должны показывать всему миру, что "у нас все значительно сложнее, чем вы себе думаете". Именно этого и ждет от них Россия.

Хозяину региона Гушану и его подопечному, формальному лидеру сепаратистов Красносельскому не выгодна война. Поэтому они транслируют, в том числе и в российских медиа, миротворческую позицию. Она не очень хорошо воспринимается, поскольку не соответствует требованиям Москвы, но совсем не обращать внимание на позицию формальных союзников нельзя.

Российские власти публикуют "миролюбивые" заявления лидеров сепаратистов в своих СМИ, но чаще всего не объясняют почему их мнение отличается от российского. Причина проста – если в Тирасполе решат активно поддержать Россию, для них это закончиться крайне печально из-за вооруженного столкновения с Украиной, в котором у сепаратистского режима почти нет шансов выжить (разве что Россия сразу перебросит по воздуху крупные армейские части в регион, не считаясь ни с какими потерями).

Российская пропаганда не выпускает из виду Молдову / Shutterstock

В российских СМИ этот аспект всячески опускают, понимая, что он может сыграть на руку украинской пропаганде, которая даже по их мнению оказалась очень эффективной и действенной.

История с задержанием украинского депутата Евгения Яковенко выглядела откровенно странно. Зачем это было сделано?

Это случайная акция, которая не была вызвана чем-то серьезным. Таможенники и пограничная полиция располагали официальным запросом белорусских властей по Яковенко. В соответствии с этим запросом, Яковенко был задержан. Но как только информация о произошедшем докатилась до руководства страны, они решили не обострять ситуацию.

Потому что задержание целого парламентария, неважно от какой партии, из страны, которая является едва ли не главным союзником и щитом Молдовы от российской агрессии, означало бы резкое ухудшение отношений с этой страной.

Если бы молдовские власти пошли на выдачу его белорусской стороне – это бы привело только к резкому и абсолютно ненужному, тем более, в нынешнее время, ухудшению отношений между Молдовой и Украиной.

Глава румынского правительства, генерал армии Николае Чукэ на встрече с министром обороны Молдовы Анатолием Носатым вспомнил об Ассоциированном трио и подчеркнул, что вопрос реинтеграции Приднестровья должен рассматриваться комплексно. К чему такой поворот со стороны Бухареста?

Румыны ограничиваются в приднестровском вопросе только декларациями о необходимости мирного разрешения конфликта. Румыния не предлагает в этом вопросе никакой конкретики, которая существенно изменила бы ситуаци, и потому в некотором роде даже тормозит процесс реинтеграции.

Сами они ничего придумывать не хотят, поскольку недостаточно знакомы с проблемой, а кроме того, находятся под влиянием бредовых и безграмотных страшилок, будто бы в случае объединения берегов Днестра неизбежно произойдет "приднестровизация Молдовы" и получение левыми на десятилетия вперед большинства в парламенте.

В действительности значительная часть жителей региона в случае реинтеграции просто сбежит из Приднестровья, в основном в Россию, а оставшиеся будут дезориентированы политически: они, разумеется, в подавляющем большинстве не будут голосовать за правых, но и против Додона/Воронина на левом берегу Днестра тоже много лет вели ожесточенную пропаганду и кляли на чем свет стоит, обвиняя в тайных прозападных устремлениях.

Поэтому далеко не все жители Левобережья, даже в этом случае, захотят поддержать этих объявляющих себя пророссийскими политиков, и в электоральном плане ситуация изменится мало. Не будет в случае воссоединения страны и никакой "приднестровизации" Молдовы, так как в данном случае все измеряется экономическими потенциалами берегов Днестра.

Финансовые ресурсы олигархов Левобережья во главе с Гушаном в разы меньше их правобережных "коллег". Во-вторых, экономический потенциал Левобережья составляет по основным промышленным и сельскохозяйственным показателям всего лишь 1/7-1/9 от общего экономического потенциала Молдовы.

В этих условиях всерьез рассуждать о некоем решающем влиянии Тирасполя на политику и экономику Молдовы в случае воссоединения берегов, могут только пророссийские провокаторы (их, кстати, более чем достаточно не только в Молдове, но и в Румынии), либо просто глупые и совершенно не разбирающиеся в приднестровской проблематике лица.

Власти Молдовы также выглядят пассивно. Пожалуй, последний раз, когда они пытались что-то предложить для решения приднестровского вопроса, было еще при президентстве Воронина (речь о известном законе №173 от 22 июля 2005 года, и по сей день вызывающем дикую истерику в Тирасполе и у его московских кураторов).

С тех пор эта тема заброшена на полтора десятилетия. У власти нет понимания, что же делать с Приднестровьем, так как нужны совершенно другие, значительно более решительные и последовательные меры, чем те, которые до сих пор предпринимались, а к этому они не готовы ни психологически, ни политически.

Ранее Санду потребовала от России вывести войска из Приднестровья / Коллаж сайта 24 канала

Законопроект о вводе иностранных войск в Молдову

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить ввод иностранных войск в страну, соответствующий законопроект уже разрабатывается. Основной целью документа является создание правовой базы для начала работы экспертов FRONTEX в стране – это серьезный шаг. Как оцениваете?

Это важная инициатива. Но дело в том, что власти страны не сделали ничего для того, чтобы провести нормальную информационно-разъяснительную кампанию внутри общества, они не объяснили логику своих же действий гражданам – это всегда оставляет поле для различных трактовок.

Впрочем, это беда молдавских политиков вообще – почти никто из них, независимо от политической окраски, левые, правые, пророссийские или прозападные, не умеют аргументированно отвечать на вопросы и не хотят этому учиться.

Пророссийские группы влияния сразу же начали кричать о потере суверенитета Молдовы и настрой в обществе стал постепенно складываться не в пользу этой инициативы. Со стороны властей информационная составляющая этого процесса была провалена. Поэтому большую популярность набирает та версия, которая лучше аргументирована. В нашем случае – российская.

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