Политическая подщечина: люди Коломойского демонстративно саботировали интересы Авакова

После того, как парламент проголосовал закон о "Приватбанке", депутаты перешли к рассмотрению других вопросов. Среди них – закон о Нацгвардии, которая получила бы гораздо больше полномочий, чем сейчас – в том числе задерживать граждан, осматривать их вещи, изымать их и составлять протоколы об административных нарушениях. Однако приспешники Коломойского восстали против Авакова.

Голосування за закон про Нацгвардію

При цьому, Нацгвардія як була, так і залишається в підпорядкуванні Арсена Авакова, тому додаткові повноваження однозначно сприйняли як чергове посилення "тимчасового міністра" внутрішніх справ. Детальніше про це – читайте в програмі "Чесна політика" на 24 каналі.

До теми Депутати відхилили законопроєкт про надання Нацгвардії прав поліції

Інтерес Авакова прослідковувався навіть у тому, як проводили цей закон через Раду. Його представляв на трибуні "слуга народу" Олександр Бакумов, який входить до групи Авакова, раніше він був проректором в університеті внутрішніх справ у Харкові.

Також за закон про Нацгвардію агітував голова профільного комітету Денис Монастирський, якого теж вважають людиною Авакова. Просити ухвалити закон про Нацгвардію прийшов також заступник міністра Антон Геращенко, який виступав із трибуни в новому для себе статусі.



Олександр Бакумов, Денис Монастирський, Антон Геращенко / Колаж 24 каналу

Проте закон не набрав потрібну кількість голосів. До того ж, депутати дали політичний ляпас Авакову, тому що провалили також "повторне перше читання" й навіть не підтримали ідею повернення закону ініціатору на доопрацювання. У результаті – закон відхилили і його не можна вносити на поточну сесію.

Найцікавіше те, що люди Коломойського в "Слузі народу" демонстративно "кинули" Авакова. Найближчі соратники олігарха – депутати Дубінський, Бужанський і Василевська-Смаглюк були відсутніми.

Менш публічні депутати – Фріс, Демченко, Трухін, Рубльов – утрималися. Трухін, наприклад, – це зять Олексія Мартинова, багаторічного партнера Коломойського в усіх бізнесах. Люди Коломойського в групі "За майбутнє" теж не дали голоси Авакову – Палиця й Константкевіч – не голосували, а Батенко був відсутній.

Голосування за "антиколомойський" закон

Такий результат голосування тим більше болючий, якщо подивитися, як група Авакова голосувала за закон щодо "Приватбанку" – вони якраз підіграли Коломойському. Депутати Володіна, Дмитрук і Леонов значаться як "відсутні".

Тобто коли вирішувалася доля Коломойського, то депутати, афілійовані з міністром внутрішніх справ, повелися по-партнерськи. А коли треба було Авакову, то стався "кидок" із боку олігарха. Причина такого саботажу Авакова з боку Коломойського може пояснюватися небажанням посилювати "вічно тимчасового" міністра.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?У документі йдеться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. У законі, зокрема, йдеться, що власники та колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення банків з ринку, можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику.



Його назвали "антиколомойським", адже він виключає ймовірність повернення націоналізованого "Приватбанку" його колишньому власнику – олігарху Ігорю Коломойському.



У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. Це більше, аніж слів в самому проєкті закону. З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився. Понад 6 тисяч правок вніс Антон Поляков, який зараз і подав постанову про скасування результатів голосування.

У руках Авакова зосереджено силову вертикаль кількох відомств – окрім Національної поліції, є також прикордонна служба, служба надзвичайних ситуацій та Національна гвардія. До того, міграційна служба, яка вирішує, кому залишатися жити в Україні з-поміж іноземців, а кому не продовжувати дозвіл на роботу.

Аваков vs Коломойський

Ще одна причина саботажу може критися в бажанні Авакова побудувати самостійну гру, тоді як Коломойський не хоче втрачати вплив на свого напарника. Адже група "За майбутнє" в парламенті складається не тільки з людей Коломойського, але й Авакова. І втрата партнера призведе до того, що ця група буде маргіналізуватися. Тим більше, для цього вже є передумови.



Арсен Аваков та Ігор Коломойський / Колаж 24 каналу

Голосування за закон про "Приватбанк" показало, що Коломойський уже втратив підтримку людей Юрія Косюка в групі "За майбутнє". За закон, який руйнує плани Коломойського, проголосували депутати, Микола Кучер, його дочка Лариса Білозір і Геннадій Вацак.

У такий спосіб, ключове питання розвело Коломойського й Косюка по різні боки барикад. Аграрний магнат підставив плече президенту Зеленському, так само, як раніше зробив його колега по цеху Андрій Веревський. Іншими словами, Банкова розділила клуб олігархів, залишивши Коломойського практично на самоті.

Як довго Аваков перебуватиме у своєму кріслі

Сила нинішнього очільника МВС у здатності лаврувати між групами впливу та долати кризи, які він часом штучно провокує. Плюс йому вдається втягувати президента у свої сценарії, як це сталося із гучною пресконференцією про розкриття вбивства Павла Шеремета, коли керівництво держави своєю присутністю негласно підтримало Авакова – а тепер дедалі більше питань постає про те, що справжніх доказів провини не знайдено. Насправді ж, Аваков регулярно погрожує зі скандалом скласти повноваження.

Мої джерела кажуть, що після перших місяців роботи уряду Гончарука Аваков щонайменше двічі шантажував піти у відставку.

Перший раз це сталося, коли його збиралися позбавити впливу на Національну гвардію, вдруге – коли планували призначити нелояльних до Авакова керівників Нацполіції. Тому не дивно, що ідея усунення міністра внутрішніх справ час від часу виникає в керівних кабінетах держави.

Саакашвілі vs Аваков

Так, як ми вже раніше повідомляли, Михеїл Саакашвілі перед призначенням головою Виконавчого комітету реформ розглядався на інші посади, у тому числі навіть міністра внутрішніх справ.

Мої джерела кажуть, що тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук не лише розглядав Саакашвілі на міністра внутрішніх справ, але навіть провів співбесіду з претендентом на посаду голови Нацполіції, який би міг очолити відомство.

Однак блеф Авакова спрацював – він вистояв, а ігри Гончарука лише розлютили очільника МВС, і в потрібний момент, коли Гончарук відчував слабкість у зв'язку зі скандалом із прослуховуванням, всесильний Аваков підштовхнув його в спину в прірву.

Цікаво У попередній програмі Протистояння між "слугами народу" й урядом: що криється за призначенням Саакашвілі

Але нічого не буває вічним – і в політиці не існує незамінних людей. А відмова Коломойського допомогти Авакову із законом про Нацгвардію може бути черговим тривожним дзвіночком. Нинішній міністр набирає надто багато негативу. І це лише питання часу, коли з ним попрощаються.