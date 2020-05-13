Депутаты отклонили законопроект о предоставлении Нацгвардии части прав полиции

Рада отклонила законопроект о расширении прав Нацгвардии. Согласно ему, бойцы могли составлять админпротоколы, задерживать правонарушителей, проверять личные вещи украинцев.

На заседании 13 мая народные депутаты отклонили законопроект №3105, сообщает 24 канал.

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Для того, чтобы направить его на доработку тоже не хватило голосов.

Накануне проект закона рассмотрел профильный комитет. Депутаты рекомендовали принять его за основу и предложили уменьшить срок подготовки ко второму чтению.

Кроме того, комитет определил, что при доработке проекта ко второму чтению необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, в статью об изготовлении и распространении георгиевской ленты.

Какими полномочиями хотели наделить Нацгвардию

составлять протоколы об административных правонарушениях;

задерживать и доставлять правонарушителей в уполномоченные государственные органы;

осуществлять личный досмотр вещей украинцев.

Нацгвардейцы также должны были бы носить специальный жетон.

Авторы законопроекта надеялись, что с принятием документа Нацгвардия сделает свой вклад в обеспечение общественной безопасности.