Депутати відхилили законопроєкт про надання Нацгвардії прав поліції

Рада відхилила законопроєкт про розширення прав Нацгвардії. Відповідно до нього, бійці могли складати адмінпротоколи, затримувати правопорушників, перевіряти особисті речі українців.

На засіданні 13 травня народні депутати відхилили законопроєкт №3105, повідомляє 24 канал.

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Для того, аби скерувати його на доопрацювання, теж не вистачило голосів.

Напередодні проєкт закону розглянув профільний комітет. Депутати рекомендували ухвалити його за основу та запропонували зменшити термін підготовки до другого читання.

Крім того, комітет визначив, що під час доопрацювання проєкту до другого читання необхідно внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Зокрема, у статтю про виготовлення та розповсюдження георгіївської стрічки.

Якими повноваженнями хотіли наділити Нацгвардію

складати протоколи про адміністративні правопорушення;

затримувати та доставляти правопорушників до уповноважених державних органів;

здійснювати особистий огляд речей українців.

Нацгвардійці також мали б спеціальний жетон.

Автори законопроєкту сподівалися, що з прийняттям документу Нацгвардія зробить свій внесок у забезпечення громадської безпеки.