Можно выбрать стратегию обесценивания для президентов – говорить о том, что все сделано не так, неправильно и не вовремя. Для ядерной партийной аудитории такой подход еще может сработать.

Такое мнение высказал Павел Казарин в своем блоге "Грани правды". Он добавил, что вряд ли удастся продать этот подход отдельным людям.

Читать полностью Измена или победа: адепты Зеленского и Порошенко поменялись местами

Журналист пояснил, что речь идет о тех, кому важна повестка суверенитета, а не персона, которая ее отождествляет.

Поэтому новые решения Зеленского не только объявляют политическую войну "партии Кремля", но еще и электоральную войну "партии суверенитета",

– сказал Казарин.

Впрочем, как добавил блогер, в точно таком же дефиците честности можно упрекнуть и тех, кто сегодня славит шестого президента страны за шаги, за которые они беспощадно критиковали предшественника.

О борьбе с Кремлем

"Если шестой глава государства решит бороться с партией Кремля всерьез и надолго – это будет означать, что у страны появились рельсы с вполне очевидной траекторией движения", – считает Казарин.

Он подытожил: "Потому что в ситуации открытого противостояния с Востоком, единственная доступная маршрутная опция для страны – это Запад. С неизбежным выполнением райдера европейских требований".

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