Можна вибрати стратегію знецінення для президентів – говорити про те, що все зроблено не так, неправильно і не вчасно. Для ядерної партійної аудиторії такий підхід ще може спрацювати.

Таку думку висловив Павло Казарін у своєму блозі "Грані правди". Він додав, що навряд чи вдасться продати цей підхід окремим людям.

Читати повністю Зрада чи перемога: адепти Зеленського та Порошенка помінялись місцями

Журналіст пояснив, що мовиться про тих, кому важлива повістка суверенітету, а не персона, яка її ототожнює.

Тому нові рішення Зеленського не тільки оголошують політичну війну "партії Кремля", але ще і електоральну війну "партії суверенітету",

– сказав Казарін.

Втім, як додав блогер, в точно такому ж дефіциті чесності можна дорікнути і тих, хто сьогодні славить шостого президента країни за кроки, за які вони нещадно критикували попередника.

Про боротьбу з Кремлем

"Якщо шостий глава держави вирішить боротися з партією Кремля всерйоз і надовго – це буде означати, що у країни з'явилися рейки з цілком очевидною траєкторією руху", – вважає Казарін.

Він підсумував: "Тому що в ситуації відкритого протистояння зі Сходом, єдина доступна маршрутна опція для країни – це Захід. З неминучим виконанням райдера європейських вимог".

Дивіться повністю відеоблог "Грані правди" на 24 каналі: