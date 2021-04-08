Політична війна "партії Кремля", – Казарін про курс Зеленського
Можна вибрати стратегію знецінення для президентів – говорити про те, що все зроблено не так, неправильно і не вчасно. Для ядерної партійної аудиторії такий підхід ще може спрацювати.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив Павло Казарін у своєму блозі "Грані правди". Він додав, що навряд чи вдасться продати цей підхід окремим людям.
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Журналіст пояснив, що мовиться про тих, кому важлива повістка суверенітету, а не персона, яка її ототожнює.
Тому нові рішення Зеленського не тільки оголошують політичну війну "партії Кремля", але ще і електоральну війну "партії суверенітету",
– сказав Казарін.
Втім, як додав блогер, в точно такому ж дефіциті чесності можна дорікнути і тих, хто сьогодні славить шостого президента країни за кроки, за які вони нещадно критикували попередника.
Про боротьбу з Кремлем
"Якщо шостий глава держави вирішить боротися з партією Кремля всерйоз і надовго – це буде означати, що у країни з'явилися рейки з цілком очевидною траєкторією руху", – вважає Казарін.
Він підсумував: "Тому що в ситуації відкритого протистояння зі Сходом, єдина доступна маршрутна опція для країни – це Захід. З неминучим виконанням райдера європейських вимог".
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