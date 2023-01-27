Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его словам, Евгений Пригожин является конечным бенефициаром коммерческих соглашений ЧВК "Вагнер", но руководит ли он непосредственно войсками – остается вопросом.

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Почему Путину выгодны внутрироссийские ссоры

Тимур Олевский рассказал, что Владимиру Путину выгодны внутренние ссоры между группами влияния из-за возможности их контроля. По словам журналиста, в России сейчас продолжаются споры между "разжигателями войны" и "псами войны", а Путину выгоднее, когда они спорят между собой, а не против него.

Редактор The Insider рассказал о причине конфликтов. По его словам, основные споры проходят между группой ЧВК "Вагнер", которая хочет, чтобы с ними делились ресурсами, и группой, которая раскачивала идеологию "российской весны" в 2014 году. Эту группу условно возглавляет Игорь Гиркин.

Тимур Олевский рассказывает об отношениях Пригожина и Гиркина: смотрите видео

По мнению Олевского, Путину выгодно, когда эти 2 группы вооруженных людей выступают не монолитно против власти, а выясняют отношения между собой.

Любому диктатору хочется, чтобы сильные вассалы не на него направляли свой гнев или вопрос, а грызлись между собой,

– сказал Тимур Олевский.

Что происходит между Гиркиным и Пригожиным

Оппозиционный журналист отметил, что эти 2 группы выясняют, кто из них лучше. По мнению Олевского, Евгений Пригожин представляет себя "бригадным генералом наполеоновского типа", противопоставляющим себя провалам русской армии и утверждающим, что он самый успешный.

Игорь Гиркин, по словам журналиста, является кровавым ФСБшником и принадлежит когорте людей, которые мечтали о войне с Украиной и "разжигали" ее.

"Сейчас "разжигатели" войны публично выясняют отношения с "псами войны". Это с точки зрения, чтобы мы понимали. Кто из них лучше? Да хоть бы всех их не было", – сказал журналист.

За что борется ЧВК "Вагнер"