Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его словам, Евгений Пригожин является конечным бенефициаром коммерческих соглашений ЧВК "Вагнер", но руководит ли он непосредственно войсками – остается вопросом.
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Почему Путину выгодны внутрироссийские ссоры
Тимур Олевский рассказал, что Владимиру Путину выгодны внутренние ссоры между группами влияния из-за возможности их контроля. По словам журналиста, в России сейчас продолжаются споры между "разжигателями войны" и "псами войны", а Путину выгоднее, когда они спорят между собой, а не против него.
Редактор The Insider рассказал о причине конфликтов. По его словам, основные споры проходят между группой ЧВК "Вагнер", которая хочет, чтобы с ними делились ресурсами, и группой, которая раскачивала идеологию "российской весны" в 2014 году. Эту группу условно возглавляет Игорь Гиркин.
Тимур Олевский рассказывает об отношениях Пригожина и Гиркина: смотрите видео
По мнению Олевского, Путину выгодно, когда эти 2 группы вооруженных людей выступают не монолитно против власти, а выясняют отношения между собой.
Любому диктатору хочется, чтобы сильные вассалы не на него направляли свой гнев или вопрос, а грызлись между собой,
– сказал Тимур Олевский.
Что происходит между Гиркиным и Пригожиным
Оппозиционный журналист отметил, что эти 2 группы выясняют, кто из них лучше. По мнению Олевского, Евгений Пригожин представляет себя "бригадным генералом наполеоновского типа", противопоставляющим себя провалам русской армии и утверждающим, что он самый успешный.
Игорь Гиркин, по словам журналиста, является кровавым ФСБшником и принадлежит когорте людей, которые мечтали о войне с Украиной и "разжигали" ее.
"Сейчас "разжигатели" войны публично выясняют отношения с "псами войны". Это с точки зрения, чтобы мы понимали. Кто из них лучше? Да хоть бы всех их не было", – сказал журналист.
За что борется ЧВК "Вагнер"
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается доказать Владимиру Путину эффективность своей частной армии. Он конкурирует с высшим военным командованием минобороны России.
- Больше "вагнеровцы" принимают участие в боях за Соледар и Бахмут. На этих направлениях они несут большие потери, но продолжают наступать. Вероятно, Путин и Пригожин так и планировали
- Критикуя Горкина, Пригожин пытается избежать его судьбы, когда Гиркина сняли с поста предводителя боевиков после отступления со Славянска.