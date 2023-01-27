Для Пригожина это актуально на фоне того, что США признали ПИК "Вагнера" международной преступной организацией и наложили на них санкции. Кроме последнего, минобороны России также критикуют блоггеры и ветераны, к которым принадлежит Гиркин.

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Что известно о противостоянии Гиркина и Путина

Пригожин и Гиркин – обе критики ведения войны президентом России Владимиром Путиным – вероятно, соревнуются за влияние и покровительство среди провоенных политиков, разочарованных ходом войны,

– заявили в ISW.

Также в американском Институте изучения войны объяснили, что нападки Пригожина на Горкина могут быть выгодны Владимиру Путину. Ведь, по данным ISW:

владелец вагнеровцев очень заметен в российском информационном пространстве;

многие военные блогеры в ответ на эту перепалку обвинили Гиркина в отсутствии боевого опыта и трусости;

Пригожин, вероятно, пытался подорвать авторитет Гиркина, чтобы получить влияние в националистическом пространстве одновременно, и не обязательно намеренно, дискредитируя одного из самых известных критиков Путина.

Кроме того, Пригожин пытается избежать судьбы Гиркина, снятого с поста главаря боевиков после отступления со Славянска и причастности к сбитию самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года.

"Пригожин, однако, пытается создать базу поддержки в Кремле и в российском обществе, чтобы укрепить свое присутствие во внутренних делах России даже тогда, когда вагнеровцы на поле боя", – говорится в сообщении ISW.

Спор Пригожина и Горкина

Стоит отметить, что Гиркин обвинил вагнеровцев в том, что они до сих пор держат много сил в Африке и:

раскритиковал интервью неназванного командира ПИК "Вагнера", в котором тот заявил, что Гиркина "выгнали из Донбасса в 2014 году";

назвал это интервью попыткой его анонимно дискредитировать.

Пригожин же саркастически предложил Гиркину присоединиться к одному из штурмовых отрядов вагнеровцев в оккупированной Луганщине.

В ответ Гиркин сказал, что рассмотрит приглашение присоединиться к ППК "Вагнера", если его сделают лично, а не публично.

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