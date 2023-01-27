Для Пригожина це актуально на фоні того, що США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією і наклали на них санкції. Окрім останнього, міноборони Росії також критикують блогери та ветерани, до яких належить Гіркін.

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Що відомо про протистояння Гіркіна та Путіна

Пригожин і Гіркін – обидва критики ведення війни президентом Росії Володимиром Путіним – ймовірно, змагаються за вплив й покровительство серед провійськових політиків, розчарованих ходом війни,
– заявили в ISW.

Також в американському Інституті вивчення війни пояснили, що нападки Пригожина на Гіркіна можуть бути вигідні Владіміру Путіну. Адже, за даними ISW:

  • власник вагнерівців дуже помітний у російському інформаційному просторі;
  • багато військових блогерів у відповідь на цю перепалку звинуватили Гіркіна у відсутності бойового досвіду і боягузтві;
  • Пригожин, ймовірно, намагався підірвати авторитет Гіркіна, щоб отримати вплив у націоналістичному просторі, одночасно, та не обов'язково навмисно, дискредитуючи одного з найвідоміших критиків Путіна.

Окрім того, Пригожин намагається уникнути долі Гіркіна, якого зняли з поста ватажка бойовиків після відступу зі Слов'янська і причетності до збиття літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 році.

"Пригожин, однак, намагається створити базу підтримки в Кремлі та в російському суспільстві, щоб зміцнити свою присутність у внутрішніх справах Росії, навіть тоді, коли вагнерівці на полі бою", – мовиться в повідомленні ISW.

Суперечка Пригожина та Гіркіна

Варто зауважити, що Гіркін звинуватив вагнерівців у тому, що вони досі тримають багато сил в Африці та:

  • розкритикував інтерв'ю неназваного командира ПВК "Вагнера", в якому той заявив, що Гіркіна "вигнали з Донбасу у 2014 році";
  • назвав це інтерв'ю спробою його анонімно дискредитувати.

Натомість Пригожин саркастично запропонував Гіркіну приєднатися до одного зі штурмових загонів вагнерівців в окупованій Луганщині.

У відповідь Гіркін сказав, що розгляне запрошення доєднатись до ПВК "Вагнера", якщо його зроблять особисто, а не публічно.

Важливі повідомлення ISW

  • Раніше аналітики відзначали, що Євгєній Пригожин хоче показати себе "героєм" у "хрестовому поході проти корумпованої влади". Саме тому він почав інформаційні операції щодо цього.
  • Зокрема, вагнерівці написали, що "байдужі" місцеві чиновники не допомагали з похороном сина-вагнерівця, який загинув на війні в Україні. Пригожина ж виставляють таким, який дослухається до "простих людей" та є "єдиною людиною, якій не байдужа доля захисника Росії та його родини".
  • Перед тим Пригожин став таким сміливим, що почав шукати зрадників в оточенні Владіміра Путіна. Зокрема, він сипав звинуваченнями в міноборони Росії.