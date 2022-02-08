Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал это инструментом тех, кто чувствует свою слабость.

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По словам Подоляка, каждое проявление подобной политической пиар-агрессии является четким осознанием собственной неправоты.

На мой взгляд, политическое хамство, кстати, не такое уж и редкое сегодня явление – это компенсаторный инструмент для тех, кто чувствует свою слабость, не уверен в себе и точно знает, что не сможет это изменить, даже когда проявляет какую-то агрессию,

– заявил советник главы ОПУ.

Если же говорить о выполнении минских договоренностей, то в Офисе Президента указывают на то, что партнеры Украины в США и Европе знают "настоящий характер" этих документов.

"Сможет ли российская сторона всех "передавить", чтобы в рамках минских документов протолкнуть что-то выгодное для себя? Точно нет. Честный и долговременный мир на Донбассе возможен только на основе полного уважения к суверенитету Украины", – подчеркнул Подоляк.

Чем отличается трактовка Минских соглашений Украиной и Россией

В минских договоренностях есть пункт о том, что на временно оккупированном Донбассе должны состояться местные выборы. Россия должна вывести свои войска, а Украина – полностью восстановить контроль над территориями. Однако четкой и официальной последовательности этих шагов нет. Киев настаивает, что сначала Москва должна вывести свои войска и отдать контроль над границей. В то же время Кремль считает, что сначала должны состояться выборы.

Что этому предшествовало

Владимир Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина должна выполнять минские соглашения, даже если они ей не нравятся.

При этом он использовал выражение "терпи, моя красавица", в котором комментаторы впоследствии узнали куплет из нецензурной песни российской рок-группы "Красная плесень".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков впоследствии предположил, что Путин использовал фразу о "красавице" не из песен рок-группы, а из народного творчества.

Владимир Зеленский резко ответил Путину на слова о "красавице". Президент отметил, что Украина – действительно красавица, но то, что Путин говорит "моя" – уже слишком.

Зеленский резко ответил Путину на выражение "терпи, моя красавица": смотрите видео