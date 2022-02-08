Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він назвав це інструментом тих, хто відчуває свою слабкість.

До теми "Терпи, моя красунечко": як Путін маніпулював темою України на перемовинах із Макроном

За словами Подоляка, кожен прояв подібної політичної піар-агресії є чітким усвідомленням власної неправоти.

На мій погляд, політичне хамство, до речі, не таке вже й рідкісне сьогодні явище – це компенсаторний інструмент для тих, хто відчуває свою слабкість, не впевнений у собі й точно знає, що не зможе це змінити, навіть коли проявляє якусь агресію,

– заявив радник глави ОПУ.

Якщо ж говорити про виконання мінських домовленостей, то в Офісі Президента вказують на те, що партнери України у США та Європі знають "справжній характер" цих документів.

"Чи зможе російська сторона всіх "передавити", щоб в рамках мінських документів проштовхнути щось вигідне собі? Точно ні. Чесний і довготривалий мир на Донбасі можливий лише на основі повної поваги до суверенітету України", – наголосив Подоляк.

Чим відрізняється трактування мінських угод Україною та Росією У мінських домовленостях є пункт про те, що на тимчасово окупованому Донбасі мають відбутися місцеві вибори. Росія повинна вивести свої війська, а Україна – повністю відновити контроль над територіями. Однак чіткої та офіційної послідовності цих кроків немає. Київ наполягає, що спершу Москва має вивести свої війська та віддати контроль над кордоном. Водночас Кремль вважає, що спочатку мають відбутися вибори.

Що цьому передувало

Володимир Путін 7 лютого на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Україна мусить виконувати мінські угоди, навіть якщо вони їй не подобаються.

При цьому він використав вислів "терпи, моя красуне", у якому коментатори згодом упізнали куплет із нецензурної пісні російського рок-гурту "Красная плесень".

Речник російського президента Дмитро Пєсков згодом припустив, що Путін використав фразу про "красуню" не з пісень рок-гурту, а з народної творчості.

Володимир Зеленський різко відповів Путіну на слова про "красуню". Президент зауважив, що Україна – справді красуня, але те, що Путін каже "моя" – вже занадто.

Зеленський різко відповів Путіну на вислів "терпи, моя красуне": дивіться відео