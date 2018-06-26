19:02
26 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
24°C 12°C
  • среда
    27°C 16°C
  • четверг
    25°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта
Вєсті Кремля
23:27, 25 июня
Вести.UA. Августо Пиночет уже стучится в двери. У пиарщиков Порошенко кризис жанра
Вєсті.UA
20:12, 25 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Программы Добродетельная страна

Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів

Добродетельная страна 68 Читати новину українською

Переселенця з Криму, до речі, доброго знайомого Олега Сенцова, Ролланда Мелію, затримала київська поліція. Півночі тримали у поліцейському відділку, свавільно і повністю всупереч закону не пропускаючи до нього адвокатів.

Коли приїхав я і показав посвідчення народного депутата, а це означає право безперешкодного проходу до будь-якої організації в Україні, поліціянти теж спочатку робили вигляд, що мене не бачать. Коли я все ж домігся виконання підлеглими Арсена Авакова закону, і ми з адвокатами потрапили всередину, нам повідомили, що Ролланда вже вивезли у Донецьку область.

Читайте также: Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд

Це нас не здивувало. Ролланд став вже десятим активістом руху "Визволення", який 17 жовтня 2017 року вийшов з нами під Парламент вимагати ухвалення Антикорупційних законів, і ним одразу зацікавилися прокурори і поліціянти Донеччини. Коли наших одним за одного почали хапати і туди вивозити, ми спробували зрозуміти чому.

Один з керівників Національної поліції відверто зізнався мені: бо на Донеччині готові виконати будь-який наказ. Уповноважив їх розслідувати всі справи проти наших Гепрокурор Юрій Луценко. А куратором розслідувань виступає перший заступник керівника Нацполіції В‘ячеслав Аброськін, який за Януковича був одним з очільників міліції Севастополя.

Які тільки звинувачення не придумували проти учасників зимової акції тиску на Парламент, більшість з яких були офіцерами, солдатами чи волонтерами добровольчих батальйонів. Другого командира "Донбасу" Анатолія Віногродського звинуватили у нападі на одного бандита у Кіровоградській області. Колишнього інструктора МВС, добровольця Миколу Чудовського, у побитті чотирьох спецпризначенців у Києві. Ветерана Афганістану і батальйону "Айдар" Миколу Хитрича – у незаконному носінні зброї.

роланд мелія
Ролланд Мелія

Ролланда Мелію, який втік від окупантів у Криму, залишив там і дім, і бізнес, який допомагає нашим військовим на Донбасі, який разом з нами бореться з топ-корупцією, теж звинуватили у зберіганні боєприпасів у гаражі у Києві. І відвезли до Маріуполя. Ми приготувалися до чергового витягування людини з Маріупольського СІЗО – у чому нам довелося вже стати спеціалістами – і тут сталося диво.

Суддя Жовтневого суду Маріуполя Олександ Музика відпустив активіста під заставу. Суддя не побачив ризиків, що Ролланд буде ухилятися від слідства. І наш переселенець знову на волі, на радість дружині і всім нам. Повторюся, це сталося у тому самому Жовтневому суді Маріуполя, де наших хлопців одного за одним автоматично відправляли до СІЗО, ще й на закритих засіданнях, щоб люди не заважали.

Читайте также: Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд

Ясно, що остаточно будемо радіти, коли такі як Луценко та Аброськін будуть позбавлені посад і постануть перед законом за організацію політичних репресій та покривання топ-корупції. Але сьогодні я хочу сказати судді Олександру Музиці: Дякую, Ваша честь! Україна стане доброчесною, справедливою і захищеною, коли кожен знатиме: "Держава – це я. І від мене залежить, як живе моя країна".

Автор: Егор Соболев
Теги: Новости Украины Видеоблоги Юрий Луценко Полиция Волонтеры Вячеслав Аброськин Добродетельная страна
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан
сегодня, 19:00 Осторожно, Европа "закрывается", или "Битва" за украинских заробитчан
Борис Немировський
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сегодня, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 68
Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
сегодня, 17:00 Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
Блог Медіа 601
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сегодня, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 247
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сегодня, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 167
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук