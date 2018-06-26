Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів

Переселенця з Криму, до речі, доброго знайомого Олега Сенцова, Ролланда Мелію, затримала київська поліція. Півночі тримали у поліцейському відділку, свавільно і повністю всупереч закону не пропускаючи до нього адвокатів.

Коли приїхав я і показав посвідчення народного депутата, а це означає право безперешкодного проходу до будь-якої організації в Україні, поліціянти теж спочатку робили вигляд, що мене не бачать. Коли я все ж домігся виконання підлеглими Арсена Авакова закону, і ми з адвокатами потрапили всередину, нам повідомили, що Ролланда вже вивезли у Донецьку область.

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Це нас не здивувало. Ролланд став вже десятим активістом руху "Визволення", який 17 жовтня 2017 року вийшов з нами під Парламент вимагати ухвалення Антикорупційних законів, і ним одразу зацікавилися прокурори і поліціянти Донеччини. Коли наших одним за одного почали хапати і туди вивозити, ми спробували зрозуміти чому.

Один з керівників Національної поліції відверто зізнався мені: бо на Донеччині готові виконати будь-який наказ. Уповноважив їх розслідувати всі справи проти наших Гепрокурор Юрій Луценко. А куратором розслідувань виступає перший заступник керівника Нацполіції В‘ячеслав Аброськін, який за Януковича був одним з очільників міліції Севастополя.

Які тільки звинувачення не придумували проти учасників зимової акції тиску на Парламент, більшість з яких були офіцерами, солдатами чи волонтерами добровольчих батальйонів. Другого командира "Донбасу" Анатолія Віногродського звинуватили у нападі на одного бандита у Кіровоградській області. Колишнього інструктора МВС, добровольця Миколу Чудовського, у побитті чотирьох спецпризначенців у Києві. Ветерана Афганістану і батальйону "Айдар" Миколу Хитрича – у незаконному носінні зброї.



Ролланд Мелія

Ролланда Мелію, який втік від окупантів у Криму, залишив там і дім, і бізнес, який допомагає нашим військовим на Донбасі, який разом з нами бореться з топ-корупцією, теж звинуватили у зберіганні боєприпасів у гаражі у Києві. І відвезли до Маріуполя. Ми приготувалися до чергового витягування людини з Маріупольського СІЗО – у чому нам довелося вже стати спеціалістами – і тут сталося диво.

Суддя Жовтневого суду Маріуполя Олександ Музика відпустив активіста під заставу. Суддя не побачив ризиків, що Ролланд буде ухилятися від слідства. І наш переселенець знову на волі, на радість дружині і всім нам. Повторюся, це сталося у тому самому Жовтневому суді Маріуполя, де наших хлопців одного за одним автоматично відправляли до СІЗО, ще й на закритих засіданнях, щоб люди не заважали.

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Ясно, що остаточно будемо радіти, коли такі як Луценко та Аброськін будуть позбавлені посад і постануть перед законом за організацію політичних репресій та покривання топ-корупції. Але сьогодні я хочу сказати судді Олександру Музиці: Дякую, Ваша честь! Україна стане доброчесною, справедливою і захищеною, коли кожен знатиме: "Держава – це я. І від мене залежить, як живе моя країна".