Об этом в эфире 24 канала 13 марта рассказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что грузинские власти хотят извлекать выгоду и из России, и из Запада.

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"Видим, как и Грузия, и Молдова быстро после Украины решили подать заявку в ЕС. В геополитике эмоции лишние, но здесь без них комментировать тяжело, потому что не очень хорошо выглядит, когда в счастье хотите быть вместе, а в беде отказываетесь вводить санкции. Объясняете, что не хотите второго фронта и вообще научились жить с Россией", – сказал Саакян.

Не останутся без последствий

По словам политолога, Грузия и Молдова хотят усидеть даже не на двух, а на трех стульях. Он отметил, что, несмотря на все, грузины и украинцы не имеют враждебности друг к другу.

Я бы сказал, что Грузия ведет политику а-ля Турция. Только разница в том, что вес геополитический, экономический и военный несравним,

– заявил Саакян.

Он пояснил, что в Турции политика в отношении Украины обеспечена, как минимум, снабжением байракторов и закрытием Босфора и Дарданеллы, а в Грузии единственное, что осталось – это дружеские и теплые отношения между народами. Именно это и не позволяет украинской дипломатии палить мосты. Эта связь все смягчает.

"Поэтому все заявления касаются исключительно грузинских властей. Но это серьезный вызов, потому что без последствий на будущее такая политика Грузии и Молдовы не останется", – сказал политолог.

Саакян о действиях властей Грузии: смотрите видео