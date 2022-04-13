Про це в ефірі 24 каналу 13 березня розповів політолог Олег Саакян. Він зазначив, що грузинська влада хоче отримувати вигоди й з Росії, із Заходу.

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"Бачимо, як і Грузія, і Молдова швидко після України вирішили подати заявку в ЄС. У геополітиці емоції зайві, але тут без них коментувати важко, бо не дуже гарний має вигляд, коли в щасті хочете бути разом, а в біді відмовляєтесь вводити санкції. Пояснюєте, що не хочете другого фронту й взагалі навчились жити з Росією", – сказав Саакян.

Не залишаться без наслідків

За словами політолога, Грузія та Молдова хочуть всидіти навіть не на двох, а на трьох стільцях. Він зазначив, що попри все, грузини й українці не мають ворожості одне до одного.

Я б сказав, що Грузія веде політику а-ля Туреччина. Тільки різниця в тому, що вага геополітична, економічна й воєнна непорівнянні,

– заявив Саакян.

Він пояснив, що у Туреччини політика щодо України забезпечена, як мінімум, постачанням байрактарів та закриттям Босфору й Дарданелли, а в Грузії єдине, що залишилось – це дружні й теплі відносини між народами. Саме це й не дає можливості українській дипломатії палити мости. Цей зв'язок все пом'якшує.

"Тому всі заяви стосуються виключно грузинської влади. Але це серйозний виклик, бо без наслідків на майбутнє така політика Грузії й Молдови не залишиться", – сказав політолог.

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