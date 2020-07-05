Путин накануне заявил, что "РФ нуждается в новой дешевой силе (гастарбайтерах), так как для находящейся в кризисе экономики имеющегося в стране населения недостаточно".

По чьей вине этого самого населения недостаточно – НацДедушка предпочел тактично умолчать.

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Решение проблем по Путински

Действительно, "сказочная" политика Обнуленного НедоГаранта привела к ощутимому вымиранию коренного населения. Полноценно компенсировать потери не удалось даже с помощью ввозимых пачками мигрантов из Средней Азии.

Теперь их нужно еще больше.

Ни о каком улучшении жилищных условий и дополнительном финансировании молодых семей речи, естественно, не идет. Завезти новые вагоны с низкоквалифицированными и неприхотливыми мигрантами – вот решение проблемы по Путински.

Как минимум в первом поколении это будут бессловесные рабы, которые станут трудиться фактически за пайки. Что будет в следующих поколениях, чекистов не интересует – они, во-первых, просто не умеют так далеко смотреть, а во-вторых, вся стратегия принятия решений: здесь и сейчас.

Что будет потом, будем решать потом. Да и не они уже будут решать, так что никаких проблем.

НедоГарант решив проблему со своей несменяемостью, теперь решает проблему со сменой населения.

Нынешнее – слишком хлопотное, много чего хочет, на него нужно тратить драгоценный ресурс, пытаться как-то и что-то объяснять. Нужно его разбавить более покорным и беспроблемным.

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Поэтому решение Путина о новых волнах гастарбайтеров – вполне логично и ожидаемо.