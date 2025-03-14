Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о готовности Трампа завершить войну

Президент Владимир Зеленский отметил, что война в Украине остается в фокусе внимания Дональда Трампа и его администрации. Он считает, что США в дальнейшем будут оказывать давление на Россию. Это предусмотрено в планах по международной политике США.

Что касается международной политики, для него, я считаю, приоритеты – это Украина и Middle East, Иран. Америка хочет окончания войны "русских" против Украины. Америка понимает, что Иран может быть опасен для политики и для жизни Соединенных Штатов,

– сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины высказывался о необходимости давления со стороны США и всего мира на Россию. Если его будет достаточно, то возможно будет делать дипломатические шаги для установления справедливого мира в Украине.

Добавим, что Владимир Зеленский Президент Украины отметил, что Украина точно хочет прекращения огня и готова обсуждать это с США. А американская сторона взамен должна самостоятельно сделать выводы после встречи с российской делегацией.