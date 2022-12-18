Какая страна, такие и указы

"Принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления", – говорится в поручении Путина.

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Ответственным за популяризацию героев фольклора до 15 мая 2023 года назначен премьер-министр Михаил Мишустин.



Путин назначил Мишустина главным экспертом по российскому фольклору / Фото "Украинской правды"

Народ-деградант растят с детства

Всех поименно не вспомню, но кое-кто на ум приходит. Россыпь разных Иванов, в массе своей дураков – рукож*пых, но хитрых, бездельников. Такой же Емеля и другие мужички у водоемов, только и умеющих клянчить у случайно пойманной рыбы себе блага. Кощей Бессмертный и Баба-Яга как олицетворение зла в мужском и женском обличье...

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В общем то, что сейчас происходит на России, – удивительный социальный эксперимент по деградаций населения и деконструкции государства. Эволюция вспять. Истинно говорю вам: Путин – агент Госдепа!