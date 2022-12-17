По всей Европе хранятся склады со времен холодной войны

А если включить мозг? Ряд западных СМИ написали несколько беллетристических статеек на страницах своих "уважаемых" изданий о том, что у партнеров Украины с боеприпасами и оружием – все. Промышленная база США "не способна" удовлетворять спрос.

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Но так ли это? Отчасти и кардинально – нет.

Прежде всего, напомню, что по всей Европе размещены склады холодной войны, на которых в идеальных, в сравнении с российскими "ГОСТами", условиях хранения находится большое количество техники и боекомплекта к ней.

То есть, если и говорить об ограничении поставок боекомплекта, то исключительно в формате нынешних производственных возможностей военно-промышленного комплекса стран-партнеров, но никак не запасов. Но, что же тогда получается, военно-промышленный комплекс партнеров уступает производственным возможностям России? Нет.

Например, в феврале – марте и даже апреле российская артиллерия совершала 70 тысяч выстрелов в сутки. Сейчас ее возможности в среднем 20 тысяч выстрелов в сутки. Украинская артиллерия в среднем совершает 5 тысяч выстрелов в сутки.

Но, несмотря на критическую разницу, это количество нам позволяет вести контрнаступательные и оборонные действия. В свою очередь средний ежемесячный уровень поставок боекомплекта Украине не изменен, в то время как у российских оккупационных войск он наглядно снижается.

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