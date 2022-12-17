По всій Європі зберігаються склади з часів холодної війни

А якщо увімкнути мозок? Низка західних ЗМІ написали кілька белетристичних статей на сторінках своїх "поважних" видань про те, що у партнерів України з боєприпасами та зброєю – все. Промислова база США "не здатна" задовольняти попит.

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Але чи це так? Почасти та й кардинально – ні.

Насамперед нагадаю, що по всій Європі розміщені склади з часів холодної війни, на яких в ідеальних умовах, у порівнянні з російськими "ГОСТами", зберігається велика кількість техніки й боєкомплекту до неї.

Тобто, якщо й говорити про обмеження постачання боєкомплекту, то винятково у форматі нинішніх виробничих можливостей військово-промисловий клмплекс країн-партнерів, але не запасів. Але, що тоді виходить, військово-промисловий клмплекс партнерів поступається виробничим можливостям Росії? Ні.

Наприклад, у лютому – березні, та й навіть у квітні, російська артилерія робила 70 тисяч пострілів на добу. Наразі її можливості становлять в середньому 20 тисяч пострілів на добу. Українська артилерія в середньому робить 5 тисяч пострілів на добу.

Але попри критичну різницю, ця кількість нам дозволяє вести контрнаступальні та оборонні дії. Тим часом середній щомісячний рівень поставок БК Україні не змінювався, тоді як у російських окупаційних військ він наочно знижується.

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ЗСУ одним пострілом нищать те, що росіяни – 15 пострілами

Різниця ж між російськими окупаційними військами та ЗСУ у тому, що артилерія росіян низькоточна та обмежена дальністю. ЗСУ ж застосовують високоточну та далекобійну артилерію. Іншими словами, там, де росіянам для знищення об'єкта потрібно зробити 10 – 15 пострілів, ЗСУ роблять 1 – 2.

Але найцікавіше те, що у певний момент російська артилерія буде обмежена можливостями застосування боєкомплекту виробленого винятково в Росії, а не знятого зі зберігання на складах. А потенціал військово-промислового комплексу Росії з виробництва артснарядів 1 – 1,5 мільйона пострілів на рік.

Це, грубо кажучи, до 4 тисяч пострілів на добу. Це цілком і повністю нівелює артилерійський потенціал Росії, враховуючи постійний тиск ЗСУ, який тільки збільшується.

Збільшується тому, що військово-промисловий комплекс наших партнерів переводять в режим постачання воєнного часу і поступово, але впевнено збільшують виробництво. Тобто їх показники довоєнного часу враховувати при написанні якоїсь аналітичної статті... Ну, ви зрозуміли.