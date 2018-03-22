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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Политика у нас без тормозов и ограничений, – Бутусов

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Как повлияют события, которые происходят вокруг Савченко, на политическую жизнь Украины – в интервью 24 Каналу рассказал главный редактор "Цензор. Нет" Юрий Бутусов.

По словам журналиста, влияние на политическую жизнь Украины будет очень значительным. Произведение политического искусства, когда сам депутат – случайный человек, который попал в парламент при очень интересных обстоятельствах, и пытается его уничтожить, конечно, выглядит нелепо. Однако, это соответствует тому уровню понимания ситуации, который есть у Надежды Савченко.

Надежда не могла бы быть в Москве и разговаривать с Захарченко без санкций российских спецслужб, без связей с Москвой. Конечно, с Москвой координирует свои действия Оппозиционный блок, ничего тут удивительного нет,
– сказал редактор "Цензор.Нет".

Как отметил Юрий Бутусов, Тимошенко не было в сессионном зале из-за дипломатического этикета. Она понимает свою ответственность за то, что приняла решение поставить №1 в своем избирательном списке Надежду Савченко – человека, которого она не знала, с биографией которого не была знакома. Однако, дала ей такую высокую политическую должность, к чему человек оказался психически не готов и это привело к таким последствиям, которые мы видим.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Задержание Савченко Надежда Савченко Новости политики Верховная Рада Новости Украины Юлия Тимошенко Оппозиционный блок
Источник: 24 Канал
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