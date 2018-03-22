Політика у нас без гальм і обмежень, – Бутусов

Як вплинуть події, які відбувються навколо Савченко на політичне життя України – в інтерв'ю 24 Каналу розповів головний редактор "Цензор. Нет" Юрій Бутусов.

За словами журналіста, вплив на політичне життя України буде дуже значним. Витвір політичного мистецтва, коли сам депутат – випадкова людина, яка потрапила у парламент при дуже цікавих обставинах, і намагається його знищити, звісно, виглядає недолуго. Проте, це відповідає тому рівню розуміння ситуації, який є у Надії Савченко.

Надія не могла б бути у Москві і розмовляти з Захарченком без санкцій російських спецслужб, без зв’язків з Москвою. Звичайно, з Москвою координує свої дії "Опозиційний блок", нічого тут дивного немає,

– сказав

Як зазначив Юрій Бутусов, Тимошенко не було у сесійній залі через дипломатичний етикет. Вона розуміє свою відповідальність, за те, що прийняла рішення поставити №1 у своєму виборчому списку Надію Савченко – людину, яку вона не знала, з біографією якої не була знайома. Однак, дала їй таку високу політичну посаду, до чого людина виявилась психічно неготовою і це призвело до таких наслідків, які ми бачимо.

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