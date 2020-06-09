Экономический ущерб государства из-за нелегальной добычи янтаря в Украине пока подсчитать невозможно. Примерные цифры – от 120 до 300 миллионов долларов в год.

Невозможно в цифрах оценить и масштабы экологического бедствия, ибо полноценной и системной экспертизы никто не проводил, сообщает в своем материале "Украина беспомощна против янтарной мафии" 24 канал.

Гослесагентство Украины в свое время говорило о 3,5 тысячах гектаров поврежденного леса. Кабмин в прошлом году указывал 5,5 тысяч. Еще большую цифру – более 6 (!) тысяч потерянных гектаров – называют суммарно работники Волынского, Житомирского, Киевского и Ровненского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства,

– говорится в материале.

По словам авторов материла, не смотря на кричащую экологическую ситуацию в регионе добычи янтаря, политики и экологи не спешат поднимать и решать данный вопрос. Причина – отсутствие политических или других дивидендов от активности по решению вопросов по данной теме.

"Политики часто откровенно пиарятся или манипулируют на теме охраны окружающей среды. Особенно перед выборами, когда надо любой ценой "нарастить" рейтинг. Как следствие, проблемы экологии не только не решаются, но и переходят в опасную плоскость пустой болтовни", – говорится в материале.

Между тем, в материале говорится, что решения требуют много вопросов. Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) говорят об изменении климата, лесных пожарах, незаконной торговле редкими видами животных и других проблемах.

Украинские политики просто обязаны взяться за решение экологических проблем, а не выбирать некоторые из них в угоду политической конъюнктуре.

"Потому что сейчас уже речь идет не о развитии страны, а о ее элементарном выживании", – резюмируют авторы.