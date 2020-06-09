Економічні збитки держави через нелегальний видобуток бурштину в Україні поки підрахувати неможливо. Зразкові цифри – від 120 до 300 мільйонів доларів на рік.

Неможливо в цифрах оцінити і масштаби екологічного лиха, бо повноцінної і системної експертизи ніхто не проводив, повідомляє в своєму матеріалі "Україна безпорадна проти бурштинової мафії" 24 канал.

Держлісагентство України свого часу говорило про 3,5 тисячі гектарів пошкодженого лісу. Кабмін в минулому році вказував 5,5 тисячі. Ще більшу цифру – понад 6 (!) тисяч втрачених гектарів – називають сумарно працівники Волинського, Житомирського, Київського та Рівненського обласних управлінь лісового та мисливського господарства,

– йдеться в матеріалі.

За словами авторів матеріалу, не дивлячись на кричущу екологічну ситуацію в регіоні видобутку бурштину, політики та екологи не поспішають піднімати і вирішувати це питання. Причина – відсутність політичних чи інших дивідендів від активності щодо вирішення питань з цієї теми.

"Політики часто відверто піаряться або маніпулюють на темі охорони навколишнього середовища. Особливо перед виборами, коли треба за всяку ціну "наростити" рейтинг. Як наслідок, проблеми екології не тільки не вирішуються, а й переходять в небезпечну площину порожньої балаканини", – говориться в матеріалі.

Тим часом, в матеріалі йдеться, що рішення вимагає багато питань. Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF – 24 канал) говорять про зміну клімату, лісових пожежах, незаконній торгівлі рідкісними видами тварин і інші проблеми.

Українські політики просто зобов'язані взятися за вирішення екологічних проблем, а не вибирати деякі з них на догоду політичній кон'юнктурі.

"Тому що зараз вже мова йде не про розвиток країни, а про її елементарне виживання", – резюмують автори.