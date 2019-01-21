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      Политики начинают разыгрывать экологическую карту на выборах, – политологи

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      Экологическая тематика
      Экологическая тематика / ascania-nova.org

      Вопрос экологии, скорее всего, будет затрагиваться в программах партий к парламентским выборам.

      Так, к специалистам этой сферы уже начали поступать предложения о помощи в написании экологических программ. Об сообщает в своем материале 112.ua.

      Ко мне как к эксперту в отрасли экологии уже обращалась одна из партий, которая готовится к выборам, просили помочь выписать в программе экологический блок,
      – сказала 112.ua эксперт по корпоративной социальной ответственности бизнеса и в сфере обращения с отходами упаковки Анна Таранцова.

      Как она отметила, похоже, больше всего вопрос экологии будет затрагиваться именно в программах партий к парламентским выборам, а не к выборам президента.

      В то же время кандидаты часто ограничиваются лишь политическими заявлениями, а к конкретным шагам по улучшению экологии не прибегают.

      "Кандидаты напишут, что будем работать над ситуацией по улучшению окружающей среды и так далее. Фактически ограничиваются общими фразами и не слишком обращают внимание на наполнение этих фраз", – отметил политолог Кость Бондаренко.

      Отдельные области, где экологическая тема сверхпопулярна, – Кривой Рог, Запорожье, Мариуполь. Там кандидаты, которые поднимают эти экологические темы, получают максимальный электоральный дивиденд,
      – говорит политолог Виталий Кулик.

      Например, политическая партия "Сила людей" в качестве предвыборного лозунга выбрала тему экологии. Осенью данная политсила представила в Кривом Роге свою экологическую программу, организовала экологические протесты в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье, муссировала тему в СМИ. Однако после того, как на экомитинги вышли около 40-50 человек, тема поутихла. Даже экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, который хотел баллотироваться в президенты от "Силы людей", в итоге пошел на выборы путем самовыдвижения, сообщает издание.

      Теги: Новости Украины Экология Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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