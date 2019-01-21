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      Політики починають розігрувати екологічну карту на виборах, – політологи

      70 Читать новость на русском
      Екологічна тематика
      Екологічна тематика / ascania-nova.org

      Питання екології, швидше за все, буде порушуватися в програмах партій до парламентських виборів.

      Так, до фахівців цієї сфери вже почали надходити пропозиції про допомогу в написанні екологічних програм. Про це повідомляє у своєму матеріалі 112.ua.

      До мене як до експерта в галузі екології вже зверталася одна з партій, яка готується до виборів, просили допомогти виписати в програмі екологічний блок,
      – сказала експерт з корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та у сфері поводження з відходами упаковки Ганна Таранцова.

      Як вона зазначила, схоже, найбільше питання екології буде розглядатися саме у програмах партій до парламентських виборів, а не до виборів президента.

      В той же час кандидати часто обмежуються лише політичними заявами, а до конкретних кроків з поліпшення екології не вдаються.

      "Кандидати напишуть, що будемо працювати над ситуацією по поліпшенню навколишнього середовища і так далі. Фактично обмежуються загальними фразами і не дуже звертають увагу на наповнення цих фраз", – зазначив політолог Кость Бондаренко.

      Окремі області, де екологічна тема надпопулярна, – Кривий Ріг, Запоріжжя, Маріуполь. Там кандидати, які порушують ці екологічні теми, отримують максимальний електоральний дивіденд,
      – каже політолог Віталій Кулик.

      Наприклад, політична партія "Сила людей" як передвиборче гасло вибрала тему екології. Восени ця політсила представила в Кривому Розі свою екологічну програму, організувала екологічні протести у Маріуполі, Кривому Розі і Запоріжжі, обговорювала тему в ЗМІ. Однак після того, як на екомітинги вийшло близько 40-50 людей, тема стихла. Навіть екс-міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко, який хотів балотуватися в президенти від "Сили людей", в результаті пішов на вибори шляхом самовисування, повідомляє видання.

      Теги: Новини України Екологія Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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