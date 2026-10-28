"Получает все, не завершая войну": политолог объяснил, почему Путин не пойдет на мир

В ходе обсуждения дипломатических перспектив в эфире 24 Канала аналитик выразил глубокие сомнения в результативности предстоящей встречи. По его мнению, для успеха переговорного процесса необходимы весомые рычаги влияния, которые Запад пока не задействует.

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Манипуляции Кремля и лекции по истории

Я отношусь максимально скептически ко всем этим переговорам, потому что для того, чтобы они увенчались успехом, нужны достаточно серьезные аргументы. Если Путин получает все без переговоров, без завершения войны, то почему ему ее завершать?– подчеркнул политолог.

Петр Олещук также обратил внимание на изменение подходов Кремля, который вновь начал контактировать с лидерами Европы. В то же время 90-минутные лекции Путина о печенегах и Рюриковичах иностранным коллегам свидетельствуют о том, что диктатор продолжает нарочито поддерживать образ неуступчивого и абсолютно непредсказуемого деятеля.

Выборы в Конгресс США и последствия для Трампа

Комментируя предстоящее голосование в Соединенных Штатах, гость призвал не строить иллюзий относительно скорого импичмента Дональда Трампа, поскольку демократам не хватит двух третей голосов в Сенате. В то же время успех Демократической партии положит конец единоличному правлению Трампа и ограничит его действия с помощью бюджетных рычагов.

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Кроме того, ослабление позиций американского лидера способно спровоцировать раскол внутри Республиканской партии, представители которой уже выступают с антитрамповскими инициативами.

Ранее эксперт отмечал, что демонстративная готовность Москвы сесть за стол переговоров является лишь политическим маневром, направленным на помощь республиканцам перед выборами.