"Отримує все без завершення війни": політолог пояснив, чому Путін не піде на мир

Під час обговорення дипломатичних перспектив в ефірі 24 Каналу аналітик висловив глибокий сумнів у результативності майбутньої зустрічі. На його переконання, для успіху переговорного процесу потрібні вагомі важелі впливу, яких Захід наразі не задіює.

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Маніпуляції Кремля та лекції про історію

Я ставлюся максимально скептично до всіх цих переговорів, тому що для того, щоб вони стали успішними, потрібні достатньо серйозні аргументи. Якщо Путін все отримує без переговорів, без завершення війни, то навіщо йому її завершувати?– наголосив політолог.

Петро Олещук також звернув увагу на зміну підходів Кремля, який знову взявся контактувати з лідерами Європи. Водночас 90-хвилинні лекції Путіна про печенігів та Рюриковичів іноземним колегам свідчать, що диктатор продовжує награно тримати образ непоступливого та абсолютно непередбачуваного діяча.

Вибори до Конгресу США та наслідки для Трампа

Коментуючи майбутнє голосування в Сполучених Штатах, гість закликав не будувати ілюзій щодо швидкого імпічменту Дональда Трампа, оскільки демократам забракне двох третин голосів у Сенаті. Водночас успіх Демократичної партії покладе край одноосібному правлінню Трампа й обмежить його дії через бюджетні важелі.

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Крім того, послаблення позицій американського лідера здатне спровокувати розкол всередині Республіканської партії, представники якої вже виступають з антитрампівськими ініціативами.

Раніше експерт зазначав, що демонстративна готовність Москви сідати за стіл перемовин є лише політичним маневром, спрямованим на допомогу республіканцям перед виборами.