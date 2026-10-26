"Мильна бульбашка перемовин": експерт пояснив, навіщо Путін підігрує Трампу

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, згода Кремля на такі зустрічі – це виключно політичний маневр. Там не збираються зараз йти на припинення війни.

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Чого добивається Путін?

Як наголосив Городницький, наразі російський диктатор прагне підіграти Дональду Трампу напередодні виборів до Конгресу США. Диктатор явно не хоче, аби республіканці втратили більшість.

Він хоче зробити з Трампа миротворця та переможця. Путіну потрібно, аби в республіканців була більшість принаймні в Сенаті. Тоді Трамп уникне загрози імпічменту, а Путін і надалі матиме фактично "ручного" президента США– зазначив Городницький.

Чому Путін підігрує Трампу: дивіться відео 24 Каналу

Саме тому Кремль роздуває цю "мильну бульбашку" щодо мирних переговорів. Насправді наразі немає передумов для припинення війни. Росія банально не хоче цього робити.

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Вже було багато різних зустрічей, але в цьому сенсу фактично немає. Допоки Росія матиме можливість атакувати Україну, доти вона продовжуватиме війну. Трамп педалює зараз тему мирних переговорів. Але все це гра на публіку, щоб отримати хоча б якісь бали серед електорату– зауважив Городницький.

Додамо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна, США та Росія домовилися провести зустріч переговорних груп в тристоронньому форматі. Відбудеться це в листопаді, але про місце зустрічі ще невідомо. Україна очікує конкретних результатів. Зокрема йдеться про енергетичне перемир'я, зупинку ударів по портах, кораблях, зустріч лідерів тощо.