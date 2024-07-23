Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что, по последним данным, рейтинги у Камалы Харрис не хуже, чем у Джо Байдена. Разница там в пределах статистической погрешности.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Фесенко, у Харрис нет существенных слабых мест, которые были у Байдена. Но, конечно, победа ей не гарантирована. Сама Харрис значительно моложе Трампа. И между ними есть контраст. Все будет зависеть от того, кто как выстроит свою кампанию. Будет интересно.

Мы это увидим в ходе дебатов и выборов. Трамп тоже далеко не идеален. Он, безусловно, драйвовый, очень энергичный, неплохой оратор. Хотя у него есть проблемы с логикой. Тут можно выстроить соответствующую тактику. Надо использовать контраст. Импульсивность и агрессивность Трампа с одной стороны, а с другой – спокойствие, логика и последовательность,

– сказал Фесенко.

По состоянию на данный момент кажется, что шансов у Трампа несколько больше. Но и у него есть проблемы. Предвыборная кампания республиканцев во многом была построена на критике физического состояния Байдена. Там буквально говорили, что Байден "старый". Сейчас им нужно это перестраивать.

Камала Харрис для них – вызов. Шансы у демократов появились. А кто победит? Вот есть чуть более чем 100 дней до выборов. Они будут решающими. Кто лучше проведет предвыборную кампанию – у того и будут большие шансы на победу,

– подчеркнул политолог.

Обратите внимание! Издание The New York Times писало, что команда Трампа готовилась к кампании против Камалы Каррис, если она станет кандидатом в президенты США.