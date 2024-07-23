Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що, за останніми даними, рейтинги у Камали Гарріс не гірші, ніж у Джо Байдена. Різниця там у межах статистичної похибки.

Дивіться також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

Чого очікувати далі

Як наголосив Фесенко, у Гарріс немає суттєвих слабких місць, які були у Байдена. Але, звісно, перемога їй не гарантована. Сама Гарріс значно молодша за Трампа. І між ними є контраст. Все залежатиме від того, хто як вибудує свою кампанію. Буде цікаво.

Ми це побачимо в ході дебатів та виборів. Трамп теж далеко не ідеальний. Він, безумовно, драйвовий, дуже енергійний, непоганий оратор. Хоча у нього є проблеми з логікою. Тут можна вибудувати відповідну тактику. Треба використовувати контраст. Імпульсивність та агресивність Трампа з одного боку, а з іншого – спокій, логіка та послідовність,

– сказав Фесенко.

Станом на цей момент видається, що шансів у Трампа дещо більше. Але й у нього є проблеми. Передвиборча кампанія республіканців багато в чому була побудована на критиці фізичного стану Байдена. Там буквально говорили, що Байден "старий". Зараз їм потрібно це перебудовувати.

Камала Гарріс для них – виклик. Шанси у демократів з'явилися. А хто переможе? От є трохи більш ніж 100 днів до виборів. Вони будуть вирішальними. Хто краще проведе передвиборчу кампанію – у того й будуть більші шанси на перемогу,

– підкреслив політолог.

Зверніть увагу! Видання The New York Times писало, що команда Трампа готувалася до кампанії проти Камали Карріс, якщо вона стане кандидатом у президенти США.