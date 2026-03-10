Образ "мачо" разрушен: политолог указал, что выдает серьезные проблемы Путина со здоровьем

Поздравление от диктатора Путина с 8 марта, где он кашлял и запинался, серьезно его посрамило. Уже давно понятно, что никакого образа "мачо" там нет.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что неудачные кадры поздравления от Путина вполне специально могли обнародовать. И на самом деле здесь более чем много.

Почему обнародовали неудачную версию поздравления от Путина?

По словам Чаленко, видео могли опубликовать, чтобы женская аудитория начала хвалить Путина. Мол, он много работает, поэтому сорвал голос и закашлялся.

Однако возможны и другие варианты. Вполне вероятно, что кто-то хотел показать, что Путин на самом деле слабый и не такой здоровый. Или же так хотели подставить его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

В этой ситуации не получится взять только одну версию. Мы точно не можем говорить, что у Путина железобетонное окружение. Там понимают, что продолжение войны ведет к стратегическому поражению России. Поэтому сейчас там могут делать определенные ставки на кого-то и побудить Путина уйти,

– сказал Чаленко.

Путин снова опозорился

Российский диктатор Владимир Путин записал поздравление к россиянкам по случаю Международного женского дня. Однако почему-то в соцсетях опубликовали видео с неудачными дублями. В видео можно было увидеть, как Путин кашляет и запинается. Между дублями он рассказывал, что много говорил, поэтому у него начало першить горло.

В конце концов на сайте Кремля опубликовали отредактированную версию без неудачных моментов. Некоторые предполагают, что нередактированное видео могли намеренно опубликовать, чтобы показать, что на официальные обращения Путина не делают из-за искусственного интеллекта.