О причинах увольнения одних из ключевых должностей в экономическом блоке страны рассказал в интервью политолог Николай Давидюк.

Он считает, что увольнение Криклия – это чисто политическое решение. Ведь к нему не было так много вопросов, как к Петрашко.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства работал больше в интересах одного аграрного олигарха, чем в интересах всей страны и смежных отраслей. Все же мы страна многопрофильная и не только аграркой единственной или одной компанией должны жить. Поэтому к Петрашко было большое количество вопросов,

– сказал Давидюк.

Петрашко, по словам политолога, провалил вообще свою экономическую и государственную политику. Было лишь латание дыр. И там, где можно было украсть – украли, а там, где надо было закрыть дыры, пытаются сейчас закрыть их за счет бизнеса.

Отставка минэкономики Петрашко, по словам экс-генпрокурора Украины Руслана Рябошапка, – это продолжение деолигархизации, и он считает это положительным шагом.