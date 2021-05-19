Про причини звільнення одних із ключових посад в економічному блоці країни розповів в інтерв'ю політолог Микола Давидюк.

Він вважає, що звільнення Криклія – це чисто політичні рішення. Адже до нього не було так багато запитань, як до Петрашка.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства працював більше в інтересах одного аграрного олігарха, аніж в інтересах всієї країни та суміжних галузей. Все ж таки ми країна багатопрофільна і не лише аграркою єдиною чи однією компанією повинні жити. Тому до Петрашка було велика кількість питань,

– сказав Давидюк.

Петрашко, за словами політолога, провалив взагалі свою економічну та державну політику. Було лише залатування дірок. І там, де можна було вкрасти – вкрали, а там, де треба було закрити дірки, намагаються зараз закрити їх за рахунок бізнесу.

Відставка мінекономіки Петрашка, за словами ексгенпрокурор України Руслан Рябошапки, – це продовження деолігархізації, і він вважає це позитивним кроком.