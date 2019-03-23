Политолог: Бойко летал в Москву выпрашивать скидку для своих облгазов

Политолог Андрей Золотарев не согласен с теми, кто не увидел "профита в сегодняшнем визите дуэта Медведчук-Бойко в Белокаменную".

Об этом он пишет на свеой странице в Фейсбук.

"Скидки для своих обл- и горгазов они, возможно, получили. Заметно, что сохраняется персональный эксклюзив Медведчука на коммуникацию между Киевом и Москвой", пишет эксперт. Однако с политической точки зрения, по его мнению это полный провал: "За неделю до выборов и в конце отопительного сезона эта постановка отдает банальной спекуляцией и шантажом. Почти как у героини Мордюковой: "А не будете брать Бойко – отключим газ".

Золотарев отмечает, что "в роли лидера оппозиции Бойко выглядел столь же нелепо, как Ковтун в роли украинского политолога на российском ТВ. Судя по ленте Fb тухлые яйца и помидоры летят со всех сторон. Впрочем, подсказывать команде Медведчука, как это следовало бы подавать, желания нет, пускай закрывают гештальт шефа сами. Баланс у них вырисовывается отрицательный. Объединительная деятельность Медведчука на бело-синем фланге закончилась фиаско. Продать удобного спарринг – партнера для Порошенко не вышло".

Поэтому, подытоживает Золотарев, визит в Москву как отчаянная попытка переломить ситуацию баллов Бойко точно не добавит.

Все большую часть электората отбирает Александр Вилкул, позиции которого в промышленных центрах: Днепре, Запорожье, Мариуполе укрепляются. Франшизы "За життя" розданы кому попало, например в Днепре ее контролирует Геннадий Корбан. Поэтому после выборов, когда опустится занавес, за кулисами скорее всего предстоит "разбор полетов" и обострение внутривидовой борьбы.