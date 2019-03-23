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      Політолог: Бойко літав до Москви випрошувати знижку для своїх облгазів

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      Бойко навідався до Медведєва у Москву
      Бойко навідався до Медведєва у Москву / nk.org.ua

      Політолог Андрій Золотарьов не згоден з тими, хто не побачив "профіту у візиті дуету Медведчук-Бойко в Білокам'яну".

      Про це він пише на свеой сторінці у Facebook.

      "Знижки для своїх обл-і міськгазів вони можливо отримали. Помітно, що зберігається персональний ексклюзив Медведчука на комунікацію між Києвом і Москвою", – пише експерт.

      Однак з політичної точки зору, на його думку, це повний провал: "За тиждень до виборів і в кінці опалювального сезону ця постановка тхне банальною спекуляцією і шантажем. Майже як у героїні Мордюкової: "А не будете брати Бойко, відключимо газ".

      Золотарьов відзначає, що "в ролі лідера опозиції Бойко виглядав настільки ж безглуздо, як Ковтун в ролі українського політолога на російському ТБ. Судячи зі стрічки у ФБ, тухлі яйця і помідори летять з усіх боків. Втім, підказувати команді Медведчука, як це слід було б подавати, бажання немає, нехай закривають гештальт шефа самі. Баланс у них вимальовується негативний. Об'єднавча діяльність Медведчука на біло-синьому фланзі закінчилася фіаско. Продати зручного спаринг-партнера для Порошенка не вийшло".

      Тому, підсумовує Золотарьов, візит до Москви, як відчайдушна спроба переламати ситуацію, балів Бойку точно не додасть.

      Все більшу частину електорату відбирає Олександр Вілкул, позиції якого в промислових центрах – Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі – зміцнюються. Франшизи "За життя" роздані кому попало, наприклад, в Дніпрі її контролює Геннадій Корбан. Тому після виборів, коли опуститься завіса, за лаштунками швидше за все буде "розбір польотів" і загострення внутрішньовидової боротьби,
      – сказав політолог. 

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      Теги: Новини політики Новини України Опозиційна платформа За життя Юрій Бойко
      Джерело: 24 Канал
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