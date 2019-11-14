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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Политолог объяснил, почему украинцы против рынка земли

      57 Читати новину українською
      Рынок земли
      Рынок земли / Фото из открытых источников

      Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о введении рынка земли. Однако многие украинцы относятся к этой идее негативно.

      В прямом эфире 24 канала эту проблему объяснил политолог Николай Давидюк, отметив, что политики ни разу не проводили честный диалог с людьми.

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      "Никто не хочет честного диалога с людьми. Им никто не объяснял. Давайте честно говорить, они напуганы, их раскулачивали. Также помнят приватизацию 90-х годов. Они видели, что их бросили", – рассказал Давидюк.

      Они помнят кучу валютных спекуляций. Люди насыщены негативом. И тут говорят давайте еще раз. А после этого уже ничего нет. По крупным счетом, это последняя самая большая ценность в стране, если не считать людей,
      – подытожил политолог.

      ринок землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

      Смотрите видео: Что думают киевляне о внедрении рынка земли

      Что нужно знать о законопроекте О рынке земли?

      Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Сейчас в нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Однако Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Относительно иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

      • Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

      • Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на референдуме.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли
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