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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
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      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Політолог пояснив, чому більшість українців проти ринку землі

      1407 Читать новость на русском
      Ринок землі
      Ринок землі / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону про запровадження ринку землі. Проте багато українців ставляться до цієї ідеї негативно.

      У прямому ефірі 24 каналу цю проблему пояснив політолог Микола Давидюк, зазначивши, що політики жодного разу не проводили чесний діалог з людьми.

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      "Ніхто не хоче чесного діалогу з людьми. Їм ніхто не пояснював. Давайте чесно говорити, вони налякані, їх розкуркулювали. Також пам’ятають приватизацію 90-х років. Вони бачили, що їх кинули", – розповів  Давидюк.

      Вони пам’ятають купу валютних спекуляцій. Люди насичені негативом. І тут кажуть давайте ще раз. А після цього вже ж нічого немає. За великих рахунком, це остання найбільша цінність в країні, якщо не рахувати людей,
      – підсумував політолог.

      ринок землі
      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео: Що думають кияни про впровадження ринку землі

      Що треба знати про законопроєкт про ринок землі?

      Він передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження (продаж) земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності. Наразі у ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Однак Володимир Зеленський заявляв, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримати лише після схвалення на референдумі. Між 1 і 2 читанням у чинний проєкт закону внесуть правки:

      • Право продавати та купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

      • Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.

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      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі
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